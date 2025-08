Il sindaco di Salemi punta sul giovane Salvatore Caruccio come assessore

Il sindaco di Salemi Vito Scalisi, ha annunciato l’ingresso di Salvatore Caruccio nella Giunta comunale. Caruccio, giovane rappresentante del movimento politico Terravutata, entra a far parte dell’amministrazione con l’intento di portare un contributo significativo al miglioramento delle politiche locali. “È con grande soddisfazione che do il benvenuto a Salvatore Caruccio nella nostra Giunta comunale. Salvatore, un giovane competente e responsabile, da anni rappresentante del movimento Terravutata, ha sempre dimostrato grande impegno a favore della comunità e sono certo che contribuirà in modo significativo alla crescita della nostra città. Il suo ingresso in Giunta segna un passo importante verso un’amministrazione sempre più inclusiva, che dà spazio ai giovani e alle nuove generazioni, per arricchire il nostro operato con idee fresche e proposte concrete,” ha dichiarato il Sindaco Vito Scalisi.

Salvatore Caruccio ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo incarico: “Mi metto a disposizione della città di Salemi con il massimo impegno, pronto a lavorare per il bene della nostra comunità. Ringrazio il sindaco Vito Scalisi per la fiducia riposta nei miei confronti e il movimento Terravutata per il sostegno. Sono determinato a contribuire con tutte le mie forze al miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Salemi, portando idee nuove e soluzioni pratiche per lo sviluppo del nostro territorio“.

Le deleghe affidate a Salvatore Caruccio sono:

Attività produttive

SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive)

Agricoltura

Lavori pubblici

Sostenibilità ambientale

Promozione della salute

Digitalizzazione

Dialogo tra le culture

Terravutata, il movimento politico di riferimento di Salvatore Caruccio, nasce come laboratorio politico di cittadini attivi, formato da giovani impegnati nel sociale e nella promozione della cultura. Il movimento si distingue per la sua volontà di creare una politica vicina al prossimo, trasparente e orientata al progresso della comunità. Con l’ingresso di Salvatore Caruccio nella Giunta, la nuova amministrazione comunale conferma l’intento di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica, garantendo un governo sempre più aperto e attento alle esigenze della cittadinanza.