Marsala: incidente in via Trapani, detriti in strada: più auto coinvolte e feriti

Condividi su:

Un incidente si è svolto alle 4.30-4.45 circa in via Trapani a Marsala. Precisamente un pò prima dell’Istituto Agrario “Abele Damiani”, all’altezza del numero civico 220. Gli operatori della ditta Sicurezza e Ambiente sono ancora impegnati a togliere pezzi di auto dalla carreggiata e a ripulire il manto. L’incidente ha coinvolto due-tre vetture ed è stato abbastanza violento. Una di queste è una Toyota e un’Audi 1. A bordo delle varie vetture erano tutti giovani che hanno riportato ferite e si trovano ricoverati all’ospedale di Marsala, ma le condizioni al momento non sono note. L’impatto probabilmente è stato frontale, una andava verso Trapani, l’altra verso Marsala; una terza pare sia stata coinvolta dall’impatto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Condividi su: