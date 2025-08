Marsala, aumenta il costo dello spurgo dei pozzi neri

Il consigliere comunale Lele Pugliese(Fdi): “il sindaco ha la soluzione ma non la mette in atto”

Come ci riferisce il consigliere di Fratelli d’Italia del comune di Marsala Lele Pugliese. “L’amministrazione della città di Marsala, qualche settimana fa’, ha comunicato che la situazione dello scarico dei reflui domestici si sarebbe risolta nel giro di pochi giorni”.

Si tratta di un provvedimento preso dalla Regione Sicilia di concerto con l’Arpa che diminuisce di fatto la quantità del conferimento facendo di conseguenza lievitare i prezzi soprattutto ai fruitori finali: i cittadini che per necessità adoperano tale sistema per svuotare i cosiddetti pozzi nei familiari.

“Nonostante le rassicurazioni fatte ad oggi, purtroppo, la situazione è nettamente peggiorata, al punto che le categorie degli operatori del settore“autospurghi” si sono giustamente adoperati al fine di trovare una soluzione – continua Pugliese -. Siamo a conoscenza che l’amministrazione marsalese si è incontrata a Palermo con i responsabili politici e tecnici del settore ed ha affermato che era stata data assicurazione della risolvibilità della situazione in breve tempo.

La soluzione legislativa richiamata dall’esponente del partito di Giorgia Meloni

Eppure -sostiene il consigliere di opposizione -, la soluzione temporanea ma concreta esiste da sempre. E’ previsto dall’art. 191 del Decreto Legislativo 152/2006: si tratta in pratica delle cosiddette ordinanze “urgenti”, che permettono ai sindaci di derogare alle norme in casi di necessità per salvaguardare la salute pubblica e l’ambiente. Invece si preferisce fare una foto per dire che finalmente sono stati ricevuti dall’Assessore Regionale per cercare la soluzione. Nel frattempo i prezzi del servizio sono alle stelle. Gli imprenditori del settore con cui ho aperto un dialogo, sono costantemente illusi”.