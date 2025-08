Ericestate: tutti gli eventi tra arte, musica, sport e cinema

Eventi, concerti, mostre, cinema e sport. È ricchissimo il calendario degli eventi di “Ericestate 2025”, messo in piedi dal Comune con numerose associazioni, tra cui Vivere Erice, MEMA, MO.I.CA., Conservatorio Santa Cecilia di Roma, Accademia Gnesin di Mosca, The Loft Arte, Tradumari&venti ed altre. Gli eventi sono organizzati anche in collaborazione con la Fondazione Erice Arte, la Fondazione Ettore Majorana e la Montagna del Signore. Il calendario estivo si presenta strutturato e variegato, includendo una selezione di concerti, spettacoli e manifestazioni di alto profilo artistico e culturale che valorizzeranno il territorio. Nel periodo compreso tra giugno e settembre, il borgo sarà teatro di iniziative dedicate a musica, cinema, teatro, letteratura, arte ed altri eventi, destinati a coinvolgere sia la comunità locale sia i visitatori.

«Il cartellone di quest’anno – sottolinea la sindaca Daniela Toscano – nasce dalla sinergia tra istituzioni, associazioni culturali, realtà artistiche e cittadini, con l’obiettivo di trasformare Erice in un punto di riferimento estivo per chi cerca esperienze autentiche e coinvolgenti. Ogni appuntamento è stato pensato per intrecciare tradizione e innovazione, offrendo alla comunità e ai turisti la possibilità di scoprire nuovi linguaggi artistici, di condividere emozioni e di rilanciare il valore dell’incontro nei luoghi più suggestivi del nostro territorio». «Siamo certi che la varietà delle proposte, dall’arte alla musica, dal teatro alla letteratura, saprà accendere l’entusiasmo e la curiosità di ogni generazione, regalando a Erice un’estate indimenticabile all’insegna della bellezza e della partecipazione. Ericestate è ormai una piacevole tradizione – afferma l’assessora alla Cultura Rossella Cosentino -, da tanti anni portiamo avanti questa stupenda rassegna che ci inorgoglisce. Tante attività, sia per i residenti del centro storico, sia per i tanti turisti, che animano il nostro amato borgo. Quest’anno, inoltre, siamo riusciti ad inserire anche numerose attività sportive, vere novità del cartellone. Continueremo a lavorare in questa strada e con la volontà di creare sempre più attività».

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Il 2 agosto alle 21 presso l’Istituto Wigner-San Francesco, debutta la prima recita de “La Dirindina”, una farsetta per musica di Domenico Scarlatti a cura della MeMA Mediterranean Music Association, che verrà replicata anche il 4 agosto alla stessa ora e nello stesso luogo. Ancora sotto la direzione di MeMA, il 3 agosto, la musica prende vita nella piazzetta San Giuliano alle 21.30 con il trio guidato da Eleonora Tomasino, mentre 5 agosto, l’Istituto Wigner-San Francesco alle ore 21 ospita il raffinato concerto pianistico di Claudio Sanna.

Il 6 agosto alle 21:30, la piazzetta San Giuliano risuonerà delle note del Duo Tonino di Bella, mentre l’8 agosto sarà una giornata ricchissima: alle 18.30 nel Cortile Bonventre, D’Angelo e Gionfrida, la scrittrice Rosita Manuguerra presenterà “I segnali (in)visibili dell’isola” e il suo libro “Malanima” (Feltrinelli), dialogando con Noemi Genovese e con letture di Mariza D’Anna, grazie a Vivere Erice. Nella stessa serata, alle 21:00, si terrà uno spettacolo di magia presso i Campi da tennis del Circolo Tennis e Calcetto Erice, mentre al Teatro Gebel Hamed, sempre alle 21, il Meraki Duo – Valerio Ciotoli alla fisarmonica e Debora Pecora al pianoforte – si esibirà per MeMA. Il 9 agosto, si susseguiranno diversi appuntamenti: alle 11:00 al Teatro Gebel Hamed, Manuel e Gianni Burriesci (violini) e Giuseppe Visconti (pianoforte) terranno un concerto da camera per Il Borgo in Musica dell’associazione Vivere Erice. Nel pomeriggio, i Giardini del Balio ospitano alle 18:00 il concerto pop/rock del gruppo “City of Life”, mentre alle 21:00, nella Chiesa di San Cataldo, il gruppo da camera del Conservatorio “A. Scontrino” concluderà la giornata.

L’11 agosto, l’Istituto Wigner-San Francesco, alle 21, sarà teatro del dramma musicale “Rinaldo” di Händel, ancora una volta a cura della MeMA Mediterranean Music Association. Il 12 agosto, l’Aula Magna Dirac dell’Istituto Blackett ospiterà un incontro pubblico sulle emergenze planetarie con gli scienziati dei Seminari Internazionali della Fondazione Ettore Majorana. La stessa sera, alle 21:00 in piazza Castello di Venere, si terrà il Galà dell’Opera diretto da Andrea Certa con la MeMA Symphony Orchestra. Dal 16 al 24 agosto, i chiostri dell’Istituto Wigner-San Francesco e le piazze circostanti saranno animati dai concerti dei giovani talenti del Conservatorio Santa Cecilia di Roma e dell’Accademia Gnesin di Mosca, sotto la direzione di Roberto Giuliani per la International School of Musical Sciences della Fondazione Ettore Majorana.

Il 17 agosto alle 18:30 nel Cortile di Palazzo Sales, verrà conferito il premio “Franco Di Marco – Il medico scrittore” e sarà presentato il libro “La grattugia di vetro” di Antonina D’Angelo, organizzato da Vivere Erice in collaborazione con la Fondazione Franco di Marco e l’Ordine dei Medici di Trapani. La serata del 18 agosto, alle 21:00 in piazza Castello di Venere, sarà dedicata alle più belle colonne sonore dei film, eseguite dalla MeMA Symphony Orchestra diretta da Andrea Certa. Il 19 agosto, la Biblioteca civica alle 17:30 ospiterà la presentazione del libro “La cucina siciliana raccontata da un ‘muricano… ch’e baffi’” di Angelo Cassone, evento Mo.I.Ca., mentre alle 21.30 la piazzetta San Giuliano vedrà protagonista il gruppo musicale Foreway 3.0 con MeMA. Il 20 agosto, nella Chiesa Sant’Antonio alle 21:00, il pubblico potrà assistere al concerto di Theresia Bothe (canto) e Raimondo Mantione (tiorba) per MeMA.

Il 21 agosto, alle 17:30 in Biblioteca civica, Caterina Messina parlerà de “L’opera lirica in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart” per Mo.I.Ca.; la serata proseguirà alle 21:00 nella Chiesa Sant’Antonio con il concerto “Monsignor Tommaso Reggio & Domenico Scarlatti” di Sebastiano Cristaldi (clavicembalo) per MeMA. Per MeMa, il 22 agosto alle 18:30, il Teatro Gebel Hamed ospiterà un incontro dal titolo “Dal ricordo di Salgado ai riti della mattanza” con Arturo Safina, Mariza D’Anna, Antonella Grillo e Ninni Ravazza, promosso da Vivere Erice in collaborazione con “I colori della Vita”, mentre alle 21:00 nella Chiesa San Francesco di Paola, Simone Vallerotonda si esibirà al liuto in “Roma eterna”. Il 23 agosto alle 21:00 nel Cortile di Palazzo Sales, Monika Toth al violino e I Solisti dell’Orchestra Barocca Siciliana porteranno in scena “Stylus Phantasticus”. La sera del 24 agosto, sempre alle 21:00 e nel medesimo cortile, sarà la volta di “Alessandro Scarlatti alias il Siciliano”, con la soprano Raffaella Milanesi e I Solisti dell’Orchestra Barocca Siciliana.

Il 25 agosto alle 18:30 nel Cortile Grande di via La Russa, Dino Petralia dialogherà con Patrizia Valenti sulla “Grammatica emozione” (Luigi Pellegrini editore) nell’incontro “La passione per le parole”, organizzato da Vivere Erice. A seguire, alle 19:00 presso il Cortile di Palazzo Sales, si terrà il concerto finale della Settimana barocca curata da MeMA. Nella stessa serata, alle 21:30, la piazzetta San Giuliano ospiterà il chitarrista Alessandro Panicola per un recital sotto l’egida di MeMA. Il 26 e 27 agosto saranno dedicati ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Custonaci, che animeranno il borgo con tradizione e devozione. Il 28 agosto alle 18.30, al Teatro Gebel Hamed si terranno la VII edizione del Premio Letterario Città di Erice e la II edizione del Premio Letterario Giovani, promossi da Vivere Erice. Alle 21:00, uno spettacolo di cabaret intratterrà il pubblico al Circolo Tennis e Calcetto Erice.

Dal 29 al 31 agosto, le vie del centro storico si trasformeranno in una festa enogastronomica con il “Borgo di vino in tour 2025”, che offrirà degustazioni e incontri con produttori locali. Il 30 agosto, alle 21 presso l’Istituto Wigner-San Francesco, andrà in scena la prima mondiale dell’opera barocca “Amor quando si fugge, allor si trova”, portata dalla No Gravity Dance Company e organizzata da MeMA. Lo spettacolo verrà replicato il 31 agosto, sempre alle 21:00 e nello stesso luogo. Il 2 settembre piazzetta San Giuliano ospiterà alle 21:00 il concerto del Mauro Carpi Quintet tra atmosfere swing e latin. Il 4 settembre, nella Chiesa di Sant’Antonio alle 21:00, si esibirà Rubens Rosa, mentre il 5 settembre al Teatro Gebel Hamed, sempre alle 21:00, andrà in scena “Electrica Medievalia Carmina”, ancora proposte musicali firmate MeMA. L’11 settembre, nella Biblioteca civica alle 17:30, Antonino Tobia terrà una conferenza su “Dante e l’Europa” per l’Associazione Mo.I.Ca. Infine, dal 19 al 21 settembre, il centro storico di Erice si animerà con la decima edizione della Festa Federicina, organizzata dall’Associazione Tradumari&venti, che concluderà la stagione con un’autentica celebrazione della storia e delle tradizioni locali.

LE MOSTRE

Tantissime sono le mostre che si svolgeranno nel territorio: un ricco ventaglio di esposizioni che abbracciano arte, scienza e memoria storica, disseminate in alcuni degli spazi più suggestivi di Erice e dei suoi dintorni. Nei locali dell’Istituto Wigner-San Francesco sarà possibile immergersi nell’affascinante universo de “I Troiani di Sicilia. Le donne elime dee e casalinghe”, un’esposizione organizzata in collaborazione con la Fondazione Ettore Majorana e il Parco Archeologico di Segesta. Lo stesso istituto ospiterà anche la mostra “Stelle, costellazioni e oroscopi”, curata dal professor Antonino Zichichi, dove il visitatore potrà scoprire come il cielo abbia ispirato arte e scienza nei secoli. All’Istituto Blackett-San Domenico, un percorso espositivo racconta la storia stessa del Centro Majorana e si sofferma su “Fibonacci e il numero aureo. La forma generatrice”, ancora una volta a cura del professor Zichichi, per chi desidera avventurarsi tra i misteri della matematica e della bellezza naturale. I Giardini del Balio accolgono “Le colombe della pace”, un itinerario che conduce dal Castello di Venere alla Torretta Pepoli, ideato da PLS Studio di Paola Lo Sciuto, e dove l’arte diventa messaggera di armonia e speranza.

Tra le esposizioni principali, fino al 2 novembre, la Chiesa di San Pietro, il Polo Museale “A. Cordici” e nuovamente l’Istituto Wigner-San Francesco, ospiteranno “Niki Berlinguer, la signora degli arazzi”, una retrospettiva dedicata all’arte tessile. Dal 19 luglio al 7 gennaio, la Torretta Pepoli si trasformerà in uno spazio di dialogo tra pittura e fotografia con “Dialoghi d’acqua e di luce”, opere di Ettore de Conciliis e immagini di Ortensio Zecchino. Nel frattempo, fino al 7 gennaio, la città accoglierà “Lobsteropolis in Erice di Philip Colbert”, una rassegna di sculture e dipinti diffusa tra Porta Trapani, piazza Matrice, Giardini del Balio, Castello di Venere, l’Istituto Wigner-San Francesco e il Parco Archeologico di Segesta, regalando un itinerario artistico a cielo aperto. Non mancherà uno sguardo alla musica e al teatro con “Puccini sui palcoscenici russi”, allestita dal 16 agosto al 7 gennaio nel chiostro dell’Istituto Wigner-San Francesco.

Anche la Sala Mostre Temporanee del Polo Museale ospiterà diversi appuntamenti: fino al 27 luglio si potrà visitare “Venere non è d’accordo”, personale di pittura di Pia Marchingiglio; dal 30 luglio al 12 agosto “La particella di Dio” di Giacoma Venuti, in arte Giko, promossa dall’Associazione Culturale “The Loft Arte”; dal 17 al 24 agosto “Colori al mare”, personale di Diana Rama. Dal 6 al 21 settembre spazio all’arte contemporanea con la “Madre Terra Exhibition”, mentre il 10 settembre verrà presentato il catalogo “Mother Earth & Connected Geographies!” di Esra Sakir. Chi desidera partecipare attivamente potrà prendere parte al workshop organizzato dall’11 al 17 settembre, tutti i giorni dalle 13:00 alle 15:30, per un’esperienza immersiva nel mondo della creatività e della sperimentazione artistica.

IL CINEMA

Anche quest’anno torna la magia del cinema sotto le stelle nell’incantevole cornice di piazzetta San Giuliano. Tutti gli spettacoli sono previsti per le ore 21.15 e il calendario prevede: 1° agosto “Volare”, 4 agosto “Emily”, 7 agosto “La grande bellezza”, 10 agosto “Spectre”, 13 agosto “Niente da dichiarare”, 14 agosto “Cento domeniche”, 17 agosto “Gli amori folli”, 1 settembre “La forma dell’acqua” e 3 settembre “Capote”.

ERICE KIDS

Per i più piccoli, è stato organizzato un programma dedicato. Tutti gli appuntamenti sono previsti al Teatro Gebel Hamed alle ore 17:30. Quattro spettacoli cinematografici: il 4 agosto “L’era glaciale”, il 7 agosto “Mulan”, il 13 agosto “Il gatto con gli stivali” e il 17 agosto “Sonic 2”. Poi due spettacoli teatrali e musicali organizzati in collaborazione con Teatro Atlante. Il 25 agosto “Fiabe scacciamostri” con Valerio Apice e Giulia Castellani e il 29 agosto si esibirà Clown Silvestro con “Canzone d’amore N.7”, interpretatdo da Alessandro Sciortino.

SPORT

Infine, come da tradizione, non mancherà lo sport ad animare il borgo e tutto il territorio di Erice. Il 31 agosto si svolgerà la XXVII Volata Napola-Mokarta. Il 6 e 7 settembre torna uno dei grandissimi classici: la Cronoscalata Monte Erice giunta alla sua 67a edizione. Dal 24 al 26 settembre, invece, si terrà la “Settimana Europea dello Sport”. Infine, non vanno dimenticate le numerose iniziative che si svolgeranno dal 14 luglio al 5 settembre presso il Circolo Tennis e Calcetto Erice dove sono previsti tornei di tennis e calcetto, burraco, spettacoli.