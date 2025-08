Raccolta alimentare, a Marsala con Rotary e Interact per le famiglie in difficoltà

Si è svolta con grandi riscontri la raccolta alimentare e di prodotti per l’igiene personale e della casa organizzata dal Rotary Club Marsala in collaborazione con l’Interact Club, nell’ambito del Progetto SPES. L’iniziativa, che ha visto i volontari impegnati presso due supermercati della città, ha permesso di raccogliere numerosi beni di prima necessità destinati alle famiglie in difficoltà del territorio. I prodotti raccolti sono stati distribuiti grazie a una rete solidale che coinvolge diverse realtà del territorio marsalese: le famiglie del Quartiere Sappusi, attraverso il parroco Don Artaserse; la comunità Salesiana; e le famiglie seguite dalla Parrocchia San Matteo. Inoltre, tramite l’ANFFAS, è stato offerto un supporto mirato a due famiglie, con un particolare ringraziamento all’associazione per l’impegno prestato nel trasporto di tutto quanto è stato donato.

“Vedere la generosità spontanea dei cittadini marsalesi ci riempie di orgoglio – dichiara il Presidente del Rotary Club Marsala, Antonio Giovanni De Vita -. Il Progetto SPES rappresenta uno dei nostri impegni più sentiti verso la comunità. La collaborazione con le realtà ecclesiali e associative del territorio ci permette di raggiungere chi ha davvero bisogno, creando una rete di solidarietà concreta ed efficace“. Il Presidente dell’Interact Club Marsala Federico Canova sottolinea l’importanza del coinvolgimento giovanile: “Per noi giovani dell’Interact è fondamentale essere parte attiva di questi progetti. Collaborare con il Rotary ci insegna i valori della solidarietà e del servizio verso il prossimo. Vedere la gratitudine delle famiglie che aiutiamo ci motiva a continuare su questa strada”. “Il lavoro sinergico tra le diverse generazioni del Rotary è la chiave del successo di iniziative come questa – aggiunge il Presidente della Commissione Giovani. Daniele Pizzo -. I progetti che coinvolgono l’Interact permettono ai nostri ragazzi di crescere nella cultura del volontariato e del servizio. Il Progetto SPES è un esempio perfetto di come la collaborazione intergenerazionale possa moltiplicare l’impatto positivo sul territorio”