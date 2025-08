Domani, sabato 2 agosto, dalle ore 7 alle ore 9, si terrà l’iniziativa “Due ore per la legalità” nel bene confiscato di via Bue Morto di Marsala. “Chi vorrà può collaborare per continuare a pulire il bene, almeno nella parte esterna” dice don Francesco Fiorino. Per partecipare chiamare il 393.9114018. L’occasione sarà anche quella per poterlo visitare al suo interno. L’immobile è affidato, in comodato d’uso per 10 anni, all’Opera “Mons. Gioacchino Di Leo” ODV dal Comune di Marsala.