Il Comune di Marsala vuole aprire a tutti la terrazza della Porta Garibaldi

L’Amministrazione comunale di Marsala ha un progetto per rendere più fruibile al pubblico la “Terrazza Garibaldi”, posta sull’omonima e storica porta che si affaccia sulla nuova Piazza Mameli. “Una veduta spettacolare sul Lungomare e sul centro storico – afferma il sindaco Massimo Grillo -. Accanto al recupero artistico e architettonico, offriremo a cittadini e visitatori anche l’opportunità di godere di questo nuovo spazio nel cuore della città, sulla cui progettualità aveva dato il suo contributo anche l’ex assessore Arturo Galfano”. Tutti elementi, questi, che confluiscono nel progetto che l’Amministrazione comunale ha in corso di definizione e che, una volta ultimato e acquisite le relative autorizzazioni, sarà candidato ad intercettare gli adeguati finanziamenti. Nell’immediato, si sta lavorando per consentire una sorta di preview per la “Terrazza Garibaldi”. Gli Uffici competenti, su direttiva della Giunta Grillo, predisporranno quanto necessario per una auspicabile minivisita nel corso della rassegna autunnale de “Le Vie dei Tesori”.