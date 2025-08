Affidata la gestione dei parcheggi del Parco Archeologico Lilibeo

Più di un mese fa, la direzione del Parco Archeologico Lilibeo aveva pubblicato una procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento su area demaniale gestita dal Parco di Marsala articolata in un unico lotto. La base d’asta era pari, comprensiva dell’eventuale proroga annuale, a 960.000 euro (importo complessivo triennale pari a 720.000 euro ed importo opzione di proroga per 12 mesi di 240.000 euro), la cui copertura

finanziaria è assicurata dai fondi di bilancio dell’amministrazione beneficiaria del Parco Archeologico Lilibeo. Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 28/07/2025 ed ora c’è un aggiudicatario: l’Eco Parking srl, che ha formulato un’offerta economica con un rialzo percentuale complessivo pari al

61,1111%: 35% quale percentuale minima posta a base d’asta più il 26,1111% quale rialzo ulteriormente offerto. A questo seguirà la stipula del contratto con il Parco e dopo di ciò i fruitori capiranno in che modalità verranno gestite le aree di parcheggio a pagamento.

Quali sono i parcheggi che dipendono dal Parco Lilibeo

Anche se il lotto è unico, i parcheggi da gestire sono due: il parcheggio di Viale Isonzo, angolo Piazza Della Vittoria, che spesso è “gestito” da posteggiatori abusivi che non pochi problemi hanno dato agli automobilisti che volevano lasciare la propria vettura nell’area parcheggio libera e l’area di viale Isonzo che fa ad angolo con il Lungomare Mediterraneo, che ha un numero di stalli corrispondenti alla sosta di 36 auto. Il provvedimento adesso è immediatamente esecutivo.

Chi è Ecoparking

Ecoparking lo scorso anno ha vinto la gestione dei parcheggi pubblici nel parco della Valle dei Templi di Agrigento. Quindi è una società abituata a gestire aree di posteggio che dipendono da parchi archeologici e siti storici. Nello specifico, Ecoparking aveva ottenuto la conferma dell’aggiudicazione della gara indetta dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per l’affidamento in concessione del servizio quadriennale di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento del parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, per un valore di circa 2,39 milioni di euro.