Torna la Fiera Meccanico Agricola di Strasatti, tanti eventi dall’1 al 5 agosto

Si terrà dall’1 al 5 agosto 2025 la 73esima edizione della Fiera Meccanico Agricola di Strasatti, la più antica rassegna della Città di Marsala, dedicata al mondo agricolo, per esaltarne le sue tradizioni e proporre le più innovative realtà imprenditoriali di settore. Una vetrina oramai unica e imperdibile per l’imprenditoria agricola siciliana, che anche quest’anno ha aderito numerosa alla kermesse, per avere la possibilità di esporre i propri prodotti e macchinari nell’area fieristica appositamente allestita nel quartiere di Strasatti. All’insegna del binomio “Agriculture”, filo conduttore della Fiera Meccanico Agricola, patrocinata da Unioncamere Sicilia e dal Comune di Marsala, sono stati organizzati spettacoli, percorsi enogastronomici, eventi sportivi, culturali e religiosi e talk show su temi attuali del comparto, che coinvolgeranno i visitatori in un’esperienza indimenticabile nel territorio marsalese.

Il ricco programma della rassegna è stato ideato dal Comitato pro festeggiamenti in onore di Maria SS Addolorata di Strasatti, presieduto dal presidente Antonino Genovese. “Siamo molto gratificati e soddisfatti – afferma il presidente Antonino Genovese- per la fiducia e per il numero sempre crescente di imprenditori che anche quest’anno hanno scelto la nostra rassegna per esporre la loro produzione. La Fiera oramai è divenuta un appuntamento consolidato e atteso dal comparto agricolo trapanese. Un risultato che ci rende orgogliosi, frutto dell’impegno di tutti i componenti del Comitato organizzatore, ai quali va il mio ringraziamento. Come nell’edizione precedente, la 73esima edizione della Fiera Meccanico Agricola di Strasatti si svolgerà in un’area compresa tra Piazza Fiera a Piazza San Pio. Proporremo eventi, sia di giorno che di sera, per intrattenere i visitatori con: degustazione di prodotti e dolci tipici del nostro territorio (formaggi, cannoli, sfingie e con la novità dei crostini di gamberi). Riproporremo la passeggiata ecologica in bicicletta, l’atteso “Memorial Mariano Di Dia e Francesco Licari”, un Torneo di ping-pong e il 3° Torneo di Padel misto “Gli Angeli di Strasatti “, per ricordare quanti ci hanno lasciati prematuramente. Altra novità della rassegna è l’organizzazione della masterclass “Coltura della Vite e cultura del Vino”, con visita guidata presso la Cantina Europa, sponsorizzata anche dalla Cantine La Vite e da “Sibiliana”, i partecipanti potranno assaporare cinque abbinamenti perfetti, tra vini pregiati e pietanze uniche, elaborate appositamente per esaltare i sapori del nostro territorio. Non mancheranno momenti di dibattito e confronto sui temi salienti del comparto agricolo e vitivinicolo con l’organizzazione di due talk show. E per riscoprire e tramandare l’amore per la terra, imparando a rispettare l’ambiente che ci circonda, per i più piccoli, è stato ideato “Terra mia”, un evento ludo- didattico allestito presso il Green Park”.

Gli eventi più attesi dal pubblico saranno gli spettacoli. Questa edizione 2025 vedrà sul palco di piazza Fiera grandi artisti come Nino Frassica&Los Plaggers Band, il duo Toti e Totino e i “Comici in Palazzo”. Tanta musica animerà il quartiere con: “Atmosfera Blu”, The Women’s choir “, The Vocal Accademy”. E non mancherà il consueto spazio teatrale della compagnia “Terrarussa”, che proporrà lo spettacolo “ Miliddri”. “Un programma ideato per riscoprire le realtà del mondo agricolo trapanese, con le sue tradizioni culturali ed enogastronomiche, – conclude il presidente Genovese – senza tralasciare momenti di aggregazione, con eventi sportivi e d’intrattenimento, animando il quartiere di Strasatti e riscoprendolo come valore aggiunto per la Città di Marsala”.

Programma 73esima Fiera Meccanico Agricola di Strasatti

Venerdì 1 agosto 2025

09.30 Santa Messa a Santa Chiara

10.00 Green Park: “Terra Mia”, attività ludo-didattica per bambini

20.30 Piazza San Pio e Piazza Fiera: Cerimonia inaugurale

20.30 Piazza Fiera: Alla Riscoperta dei nostri sapori- Formaggi

21.00 Benedizione del parroco don Giancarlo Tumbarello e Interventi Autorità

21.30 Atmosfera Blu in “Sanremo è sempre Sanremo”

Sabato 2 agosto 2025

16.00 Piazza Fiera: Torneo Ping-Pong

19.00 Santa Messa in Parrocchia

20.30 Piazza Fiera: “Alla riscoperta dei nostri sapori”-cannolo

21.30 The Women’s Choir

22.45 Toti e Totino Show

Domenica 3 agosto 2025

09.30 Santa Messa in Parrocchia

09.00 “Provare per Credere”- dimostrazione su terra di mezzi agricoli

10.00 Santa Messa a Pastorella

19.00 Santa Messa in Piazza Fiera

20.30 Piazza Fiera: Alla Riscoperta dei Nostri Sapori”- sfingi

22.00 Comici in Palazzo

Lunedì 4 agosto 2025

09.30 Santa Messa a Santa Chiara

18.00 Cantina Europa: Masterclass –Visita in Cantina (solo su prenotazione)

19.30 Campo sportivo Strasatti: Memorial “Mariano Di Dia e Francesco Licari”

20.30 Piazza Fiera: Alla Riscoperta dei Nostri sapori- cannolo

20.45 Piazza Fiera. Talk show – “Vino, territorio e sostenibilità: una filiera integrata”

21.30 Piazza Fiera: Commedia dialettale “Miliddri” a cura della compagnia teatrale “Terrarrussa”

Martedì 5 agosto 2025

09.30 Santa Messa a Santa Chiara

17.00 Passeggiata ecologica in bicicletta (partenza piazza San Pio)

20.30 Piazza fiera: “Alla riscoperta dei Nostri sapori”- crostini con gambero

20.45 Talk show

21.30 Nino Frassica & Los Plaggers Band

23.00 Premiazioni, Ringraziamenti e Giochi Pirotecnici

TUTTI I GIORNI IN PROGRAMMA

08.30 Scampanio dei Sacri Bronzi

18.00 Green Park: Memorial “Gli Angeli di Strasatti” – Torneo di Padel misto