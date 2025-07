L’arte pop di Colbert trasforma Erice e Segesta in una galleria a cielo aperto

L’arte contemporanea invade la storia millenaria di Erice e Segesta grazie alla mostra diffusa del celebre artista scozzese Philip Colbert, considerato uno dei nomi più originali e riconosciuti a livello internazionale nel panorama della pop art. Con la sua cifra stilistica ironica e colorata, Colbert trasforma il borgo medievale e i siti archeologici in un dialogo visivo tra passato e presente, sacro e profano, arte classica e cultura pop.

Le opere saranno esposte in alcuni dei luoghi simbolo di Erice, come il Castello di Venere, Piazza della Matrice, l’Istituto Wigner-San Francesco, il Belvedere Olof Palme dell’Istituto Blackett San Domenico e Porta Trapani. A Segesta, invece, i lavori dell’artista saranno collocati tra le colonne del Tempio dorico e lungo il sentiero che conduce al suggestivo Teatro antico. L’iniziativa, curata da Giordano Bruno Guerri e organizzata da Il Cigno Arte in collaborazione con la Galleria Mucciaccia e La Colomba di Erice, sarà visitabile fino al 7 gennaio 2026. Un invito aperto anche al pubblico: chiunque visiti l’esposizione potrà condividere i propri scatti su Instagram usando l’hashtag #colbertinsicily. La foto più creativa vincerà una maglietta ufficiale della mostra, mentre le immagini più suggestive verranno selezionate per il catalogo ufficiale dell’esposizione.