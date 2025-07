Nuovo staff tecnico per il Marsala 1912 ai comandi di Mister Chinnici

Si costruisce tassello dopo tassello il nuovo Marsala 1912. Dopo gli acquisti, le conferme e gli addii che animano il mercato azzurro, la società cara al Presidente Angelo Casa ha comunicato i nomi che compongono lo staff tecnico ai comandi di Mister Filippo Chinnici che, come è noto già da oltre un mese, guiderà la prima squadra. Suo vice sarà Paolo Leone, allenatore in seconda, mentre Daniele Caleca sarà il preparatore atletico e Nino Caradonna il preparatore dei portieri. Altre due figure importanti per il Marsala sono Vito Giacalone, in qualità di massaggiatore, e Aldo Adamo, osteopata societario.