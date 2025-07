Riserve trapanesi in fumo: “Musumeci venga alla Camera a riferire”

“Nonostante la presenza di un commissario nazionale e regionale per la crisi idrica – dice la deputata nazionale Carmina – non si è ancora arrivati ad alcuna soluzione che possa attenuare l’emergenza in atto e dare sollievo a cittadini e imprese, specie quelle agricole e turistiche. A Trapani, la metà del patrimonio boschivo è andato in fumo: la riserva dello Zingaro, Scopello, Monte Cofano. Enna è stata colpita da vastissimi incendi. Nella provincia di Agrigento sono bruciate per 48 ore Cartabellotta e Cianciana. Ieri Catania ha visto un fronte di fiamme di 3 chilometri che ha reso necessaria la chiusura dell’aeroporto. Non si tratta più di emergenza, ma di un fenomeno ormai divenuto strutturale che impone risposte sistemiche e urgenti. Musumeci quanto prima venga in Aula”.

“Come M5S chiediamo che il Ministro Musumeci venga con la massima urgenza a riferire in aula sui gravi incendi che si stanno abbattendo in Sicilia. Vogliamo sapere, oltre alla prevenzione che evidentemente non c’è stata perché altrimenti sarebbe stato possibile fronteggiare tempestivamente la situazione, cosa si sta facendo di concreto per mettere in sicurezza le persone e gli ecosistemi e dare sollievo ai cittadini siciliani”. Così in Aula la deputata siciliana del M5S Ida Carmina.