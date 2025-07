Marsala: il Consiglio comunale tornerà in aula il 5 agosto con altri 25 debiti fuori bilancio

La prossima seduta del Consiglio comunale di Marsala è stata convocata per martedì 5 agosto, a partire dalle ore 11. Ancora una volta, il massimo consesso civico lilibetano si occuperà, principalmente, di debiti fuori bilancio. Dopo i 55 della precedente convocazione, l’ordine del giorno è stato integrato con altre 25 delibere riguardanti altrettanti debiti fuori bilancio, relativi a sentenze del Giudice di Pace che hanno visto soccombere l’ente.

Sono stati, inoltre, aggiunti altri punti che l’assemblea civica di Sala delle Lapidi sarà chiamata a trattare: l’approvazione dello Statuto dell’Istituzione “Marsala Servizi”, in sostituzione del vigente statuto di “Marsala Schola”; il regolamento della movida per il corretto svolgimento dell’attività di esercizio pubblico e intrattenimento; il regolamento per la concessione delle onorificenze civiche; l’atto di indirizzo che prevede il sostegno al disegno di legge sull’istituzione dell’Unità di pedagogia scolastica con relativo impegno dell’amministrazione comunale a promuoverne l’approvazione presso l’Assemblea Regionale Siciliana.