Marta Carveni nominata sostituto procuratore dal consiglio della Federazione Gioco Calcio

L’avvocatessa marsalese collabora con il mondo federale dal 2021.

C’ è anche la presenza della provincia di Trapani e nello specifico del comune di Marsala all’interno delle decisioni che ha preso il Consiglio Federale della Federazione Gioco Calcio che ha confermato Giuseppe Chinè alla guida della Procura Federale anche per il quadriennio che durerà fino all’anno 2028.

Tra le decisioni prese il Consiglio ha ratificato la nomina di Paolo Mormando al ruolo di procuratore federale interregionale, mentre per i prossimi anni i quattro procuratori aggiunti saranno: Pierpaolo Grasso, Pietro Mennini, Paolo Nesta e Dario Perugini, tutti confermati rispetto alle nomine precedenti. Contestualmente sono stati nominati anche i sostituti procuratori: Carlo Loli Piccolomini che fece parte del pool che si occupò di Calciopoli nel 2006),Giorgio Ricciardi che aveva avviato la sua carriera nell’Ufficio Indagini già nel 2001),Giovanni Grauso che proviene dall’attività di campo essendo stato assistente in serie A e B), Luca Scarpa, Alessandro Avagliano.

Accanto a queste figure storiche del giudizio sportivo c’è anche Marta Carveni, avvocatessa marsalese con esperienze maturate sia in ambito civile che penale. La neo sostituta ha anche perfezionato competenze nel campo della formazione in diritto antidiscriminatorio. Marta Carveni, è stata collaboratrice della Procura Federale dal 2021 e proviene da esperienze su diversi campi di calcio di Serie A: da San Siro (per Inter e Milan) al Maradona (Napoli), dall’Allianz (Juve) all’Olimpico (Roma e Lazio). Adesso per la marsalese il prestigioso riconoscimento del Consiglio Federale che l’ha chiamata al ruolo di sostituto procuratore