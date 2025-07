Lungomare di Marsala, tra l’area di colmata e i ritardi nei lavori: parla il vice sindaco

Tumbarello ci spiega perché il solarium e la piazza del Monumento ai Mille non sono ultimati.

Proviamo a fare il punto sulla situazione del tratto di Lungomare “cittadino” di Marsala con il vice sindaco della città Giacomo Tumbarello.

In questi giorni tante sono state le lamentele dei cittadini di lavori lasciati incompleti, così come sono stati parecchi gli annunci da parte del sindaco di lavori di inizio o di imminente completamento nella zona. Iniziamo con il cosiddetto solarium di legno che deve sorgere nella zona denominata “due rocche”. Il sindaco con tanto di progetto il 22 aprile annunciò che i marsalesi ne avrebbero usufruito entro il mese di giugno. Tumbarello che cosa è successo visto che con tutta la buona volontà, del solarium ci sono solo le fondamenta e siamo giunti alla fine del mese di luglio? “I lavori hanno subito un rallentamento a causa di una denuncia alla sovrintendenza da parte di ambientalisti vista la collocazione del solarium. Io sono convinto che tutte le carte sono in regola, purtroppo questo intervento ci ha fatto subire dei ritardi. Ora i lavori sono ripresi e contiamo di ultimarli a breve”.

La vostra amministrazione ha annunciato che proprio davanti al parco archeologico dove si sono ultimati i lavori per il consolidamento di quel tratto di costa, ne seguiranno altri fino all’intersezione con il viale Isonzo.

“Si tratta di un finanziamento di circa tre milioni di euro che consentirà di rendere sicuro quel tratto di sosta. Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Rocco Ingianni e la fase burocratica sta per essere ultimata. Entro l’anno procederemo con l’inizio dei lavori per il ripristino e il consolidamento di quel parte della litoranea”.

Perché i lavori per la piazza antistante il monumento ai Mille stanno andando così a rilento?

“Era prevista, contestuale al rifacimento della piazza, la collocazione di una fontana all’interno della stessa. Il finanziamento era diverso, quindi si è dovuto attendere che si ultimasse la fase burocratica. Sotto questo aspetto siamo pronti ed entro l’inizio dell’autunno i lavori saranno ultimati”.

Nell’area dopo il porto che un tempo non molto lontano fu presentata come il “ritorno” della spiaggia cittadina che con un area che collegata con la via Verdi avrebbe creato un nuovo stato di decoro urbano di quella zona, sembra che i lavori siano bloccati per l’edificio che occupa una centralina dell’Enel che deve essere spostata altrove. “Intanto i lavori sono ormai ripresi come possono notare i cittadini che attraversano con le vetture la zona. Per la cabina Enel che non può essere eliminata, abbiamo dovuto individuare un altra area limitrofa dove spostarla. Adesso è tutto pronto e anche in quella zona entro l’inizio del prossimo autunno i lavori saranno terminati”.

E il collegamento con la nascente zona di via Verdi? “Il progetto è inserito nel piano della Opere Pubbliche Triennali e cercheremo di ottenere il relativo finanziamento”. A proposito di quella zona, a che punto sono i progetti relativi al rifacimento del porto di Marsala? “Nei giorni scorsi il sindaco si è recato a Palermo e a breve incontreremo i progettisti. Contiamo di avere visione dei progetti entro il mese di Agosto”. Vice sindaco nell‘area di colmata si vedono dei lavori. Di cosa si tratta? “Siamo riusciti ad attivarci in tempo per ottenere due finanziamenti relativi alla zona che ormai era divenuta di un degrado totale, infatti il doppio finanziamento riguarda il ripristino e la messa in sicurezza di una zona a rischio ordine pubblico. Come si può notare si sta rifacendo la recinzione. Saranno istallate delle illuminazioni e collocate delle telecamere. La zona pulita e sgomberata dai rifiuti che vengono inopportunamente rilasciati, può divenire un area di passeggio per i marsalesi e i turisti. Cercheremo di favorire, nei termini di legge, l’istallazione di gazebo per le attività commerciali di ristoro”.