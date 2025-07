Il Marsala Volley giocherà nel girone A di A2, arrivano Tajè e Török

Il Marsala Volley disputerà il girone “A” del campionato di serie “A2 Tigotà 20025/26”. Nel girone a 9 squadre, insieme alla formazione lilybetana, sono state inserite: Smi Roma Volley, Akademia Sant’Anna Messina, Itas Trentino, Narconon Volley Melendugno, Cbl Costa Volpino, Volleyball Casalmaggiore, Club Italia e Clerici Auto Concorezzo. La squadra verrà presentata in conferenza stampa – indetta in collaborazione con l’Amministrazione comunale – lunedì 28 luglio, alle ore 11, al Palazzo Municipale.

Il Campionato prenderà il via il prossimo 6 ottobre con la regular season e, le migliori quattro squadre di entrambi i raggruppamenti, al termine del girone di andata, disputeranno la Coppa Italia. Al termine della stagione regolare, le migliori cinque squadre di ciascun gruppo prenderanno parte alla pool promozione, le restanti nove squadre faranno invece la pool salvezza. La prima classificata della pool promozione sarà promossa in serie “A1”, mentre le squadre dalla seconda alla nona posizione disputeranno i playoff a partire dai quarti; le ultime tre classificate nella pool salvezza retrocederanno, invece, nella nuova serie “A3”. Intanto arriva in casacca azzurra la piemontese Sara Tajè, centrale di 187 centimetri, classe 1998.

Arriva anche l’ungherese Kata Török. La talentuosa schiacciatrice, classe 1998, alta 182 cm, è pronta a mettere la sua esperienza e la sua determinazione al servizio di mister Lino Giangrossi. Dalla stagione 2016/17, fino allo scorso anno, ha vestito da protagonista la maglia del Vasas Óbuda Budapest, squadra impegnata nella “Extraliga femminile ungherese”, ma anche in “Champions League”. «Ho giocato gli ultimi 9 anni con il Vasas Budapest, squadra con la quale ho vinto il campionato nazionale, la coppa nazionale ed ho partecipato anche alla “Champions League”. A 27 anni, sentivo che era giunto il momento di una nuova sfida ed è per questo che ho deciso di fare tale passo, valutando l’opportunità di vivere un’esperienza all’estero. Adoro l’Italia e non vedo l’ora che inizi la stagione. Prometto massimo impegno e sono felice di far parte di questa squadra con la quale spero di raggiungere importanti traguardi. Non vedo l’ora di incontrarvi tutti: forza Marsala!». Queste le prime dichiarazioni della neo banda lilybetana che si aggiunge alle già riconfermate Beatrice Pozzoni e Martina Bondavalli. «Dopo aver ufficializzato le atlete riconfermate, Varaldo, Pozzoni, Bondavalli, Cecchini, Caserta e Grippo, ed essersi assicurati le prestazioni di Ferraro, Tajè e Török – ha commentato il d.s. Maurizio Buscaino – Nei prossimi giorni sveleremo gli altri nomi che completeranno il roster».