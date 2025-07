In Sicilia si torna a respirare nel week end: temperature in calo, soprattutto a nord ovest

Il caldo rovente di questi giorni sta per lasciare spazio a temperature più miti. A partire da domani, sabato 26 luglio, è previsto un calo termico di circa dieci gradi, di cui beneficerà soprattutto il versante occidentale della Sicilia e le zone costiere. In generale le temperature massime saranno in sensibile calo su tutto il Sud, localmente marcato sui settori tirrenici della Sicilia. Tuttavia, i valori resteranno da elevati a molto elevati sui settori interni centro-orientali della Sicilia, con temperature da bollino rosso a Catania e Messina (giallo a Palermo). Dal bollettino della Protezione Civile Regionale, comunque, si evince una minore preoccupazione per la possibilità di incendi o ondate di calore sull’isola, dove si passa dall’allerta rossa dei giorni scorsi a una condizione di preallerta arancione.

I venti saranno da moderati a forti dai quadranti nord-occidentali, sulla Sicilia, specie settori sud-occidentali. Moderati o tesi sul resto dei settori tirrenici.

La tendenza a un abbassamento delle temperature sarà più marcata dalla prossima settimana, quando ci sarà un vero e proprio break, con la possibilità di temporali. Dai primi di agosto, secondo i meteorologi, la colonnina di mercurio dovrebbe tornare a salire.