Marsala: prende il via Shock da Ground, basket e spettacoli

Prende il via oggi a Marsala lo Shock da Ground. In Piazza della Vittoria il fascino del basket 3×3 si unisce allo spettacolo, con ospiti e artisti internazionali. Fino a domenica 27 luglio, l’antica Porta Nuova ospita – per la terza estate consecutiva – le finali FIP regionali giovanili per guadagnarsi l’accesso alle finali nazionali. Il tutto, nel contesto del torneo ufficiale Master, unica tappa in Sicilia del circuito Estathé 3×3 Italia Streetbasket. “Anche quest’anno la fase regionale del 3×3 si svolgerà a Marsala – afferma la presidente FIP Sicilia Cristina Correnti. Siamo contenti di tornare in una location che ha trovato una grande soddisfazione delle società, degli atleti e del settore arbitrale. È un momento importante del movimento 3×3, che sta sempre più catturando l’interesse nazionale”. Marsala si conferma quindi capitale siciliana del basket 3×3, mettendo assieme sport, cultura e promozione del territorio, con atleti da tutta Europa e un ricco programma di intrattenimento. L’evento è patrocinato dal Comune lilybetano in partnership con la FIP Sicilia.