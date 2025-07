Marsala: insegue il ladro di bici e muore dopo davanti il suo negozio

Stamane la Polizia ha bloccato la via Vincenzo Pipitone, a partire dall’intersezione con via Calogero Isgrò. Un signore anziano è deceduto tra la panetteria e la scuola Crimi. Gli agenti sono giunti sul posto per rilevare il decesso dopo l’arrivo dei soccorsi che, secondo i testimoni, sono arrivati 45 minuti dopo. Un gruppo di persone si è portato subito davanti la panetteria per capire cosa sia successo. L’uomo cercava di tornare a casa dopo che un ladro ha rubato la sua bicicletta che si trovava parcheggiata nei pressi di un bar di via Abele Damiani. Quindi è probabile che si sia trattato di un malore fatale. La Polizia sta controllando le telecamere di videosorveglianza del posto per catturare il presunto ladro. Da quanto si evince, la vittima è il panettiere Marchese. L’uomo, arrivato davanti la sua attività, si è accasciato per terra, mostrando segni di un malore. E’ stato soccorso prima con un bicchiere d’acqua ma poi in pochi secondi si è aggravato.