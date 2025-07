Altre 24 ore di caldo infernale in Sicilia: venerdì allerta rossa a Trapani e Palermo

Si sposta in Sicilia Occidentale la fiammata africana dell’anticiclone Lucifero, che continua ad interessare il Sud Italia con temperature molto elevate. Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile Regionale per la giornata di venerdì 25 luglio prevede l’allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore nelle province di Trapani ed Agrigento, mentre sarà arancione nel resto dell’isola. Alla luce di ciò, resteranno chiuse, a scopo precauzionale, le riserve naturali dello Zingaro e di Monte Cofano.

I venti saranno moderati sud-orientali sulla Sicilia sud-occidentale; deboli variabili altrove. Le temperature in generale aumento, con valori da elevati a molto elevati, significativi sui settori interni centro-orientali dell’Isola. Da sabato le temperature dovrebbero abbassarsi, allineandosi alle medie stagionali.