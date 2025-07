“Musiche sotto le stelle”, al Don Bosco di Marsala: grande partecipazione

Terminato lo scorso 20 luglio, con sold out, il primo appuntamento targato Nomea Academy, in collaborazione con Peralta Production e rientrante nella rassegna estiva “Musiche sotto le stelle”, presso i Salesiani Don Bosco di Marsala. Il pubblico, magicamente coinvolto nelle melodie dei miti cinematografici e del musical, ha assistito, con grande entusiasmo, a uno spettacolo unico. Le voci di Evie Brettel, Giuseppe Li Causi e Andrea Di Bella, sotto la direzione musicale di Michael Toolan, hanno lasciato il segno in questa che è stata la prima delle quattro serate previste, per questa rassegna che promette ancora grandi emozioni. A condire di magia l’evento anche il supporto del violoncellista Enzo Toscano e di Pietro Zichittella alla chitarra.

E proprio per restare in tema di cinema e arte, si potrà continuare a visitare la mostra collettiva dal titolo “I miti del cinema: dal grande schermo alla tela”, inaugurata in occasione dello spettacolo e visitabile fino a domenica 27 luglio (dalle 18 alle 21). La scelta di Michaela Di Caprio, curatrice della mostra, è stata quella di contestualizzare l’esposizione delle opere, allestendola sul palcoscenico del teatro Don Bosco, per cui i visitatori potranno emozionarsi salendo sul palco per ammirare le realizzazioni degli artisti: Rosario Casano, Alessandra De Bartoli, Aurelio Sarzana, Filippo Marino, Marco Rallo, Marta Marino, Gianna Sicurella, Carlo Pavia, Virginia Peraino, Mariella Struppa.

La rassegna proseguirà con i seguenti appuntamenti:

𝐆𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟕 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟑𝟎

𝑴𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏 𝑺𝒖𝒅 – 𝑺𝒐𝒏𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂̀ 𝒄𝒂𝒍𝒅𝒆 𝒆 𝒑𝒐𝒆𝒕𝒊𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝑺𝒖𝒅 𝑰𝒕𝒂𝒍𝒊𝒂

Una serata che celebra il fascino musicale del Meridione.

Arrangiamenti e chitarra di 𝐆𝐢𝐧𝐨 𝐃𝐞 𝐕𝐢𝐭𝐚, con la voce di 𝐕𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐑𝐚𝐩𝐢𝐬𝐚𝐫𝐝𝐢 e la partecipazione speciale del chitarrista 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚.

𝐋𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢̀ 𝟏𝟖 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟑𝟎

𝑶𝒎𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐 𝒂 𝑳𝒖𝒄𝒊𝒐 𝑫𝒂𝒍𝒍𝒂

Un tributo emozionante a uno dei più grandi poeti della canzone italiana.

Con 𝐏𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐚𝐫𝐞 alla voce, 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐂𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 alle tastiere e 𝐒𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 a chitarra e tromba.

𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟔 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟑𝟎

𝑶𝒎𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐 𝒂 𝑪𝒍𝒂𝒖𝒅𝒊𝒐 𝑩𝒂𝒈𝒍𝒊𝒐𝒏𝒊 – 𝑰𝒍 𝒔𝒐𝒈𝒏𝒐 𝒆̀ 𝒔𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆

Una serata dedicata alle melodie intramontabili di Baglioni.

Con 𝐆𝐢𝐨̀ 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐚𝐬𝐬𝐢𝐚 al pianoforte e voce, accompagnato dal contrabbassista 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐝𝐢𝐧𝐨.



I biglietti sono disponibili in prevendita presso Bar Diego (Corso Gramsci, 9, Marsala) oppure online su boxol.it.

𝐋𝐚 𝐫𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 “𝐁𝐚𝐭𝐭𝐢𝐜𝐮𝐨𝐫𝐞 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐢𝐎𝐧𝐥𝐮𝐬”: 𝐞̀ 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐨 𝟓𝐱𝟏𝟎𝟎𝟎(𝐂.𝐅. 𝟎𝟐𝟒𝟖𝟕𝟖𝟕𝟎𝟖𝟏𝟒). Batticuore Batti Onlus ETS

Un’occasione imperdibile per vivere la musica sotto le stelle, lasciandosi trasportare dalle emozioni e dai suoni in un’atmosfera unica, nel cuore dell’estate marsalese.