A “Lilibeo Incontra” si parla di Selinunte e le sue fortificazioni

Il Giardino storico del Museo Lilibeo, giovedì 24 luglio, alle ore 19, ospiterà il secondo appuntamento del ciclo Lilibeo Incontra, dedicato alle città della Sicilia antica, a partire da quelle più vicine a Lilibeo dal punto di vista culturale oltre che geografico. Dopo la fenicia Mozia sarà la volta di Selinunte, la colonia di Megara Iblea, conquistata e distrutta dai Cartaginesi nel 409 a.C. e poi durante la prima guerra punica (250 a.C.), quando i suoi abitanti vennero deportati a Lilibeo, città destinata a resistere strenuamente all’assedio dei Romani.

Aurelio Burgio con Giovanni Polizzi (Dipartimento Culture e Società – UniPa) e Marco Correra (ArcheOfficina – Soc. Coop. Archeologica) ci intratterranno sul tema “Selinunte: la città e le sue fortificazioni“, raccontando, rispettivamente, le ricerche topografiche condotte nell’area dell’abitato dall’Università di Palermo in collaborazione con l’Istituto Archeologico Germanico di Roma e i nuovi programmi di scavo che ne sono scaturiti, e le recenti indagini archeologiche condotte nell’ambito di un progetto di ricerca dello stesso Parco Archeologico di Selinunte nella collina di Galera-Bagliazzo, con la direzione scientifica di Carlo Zoppi dell’Università Orientale del Piemonte ed il supporto tecnico-scientifico di ArcheOfficina, che hanno avuto come esito la scoperta di un’ulteriore cinta muraria e della Porta Nord.

Saranno quindi gli stessi protagonisti della ricerca sul campo a far rivivere, in forma dialogica e con il supporto di immagini e filmati, le tante storie che emergono dalla terra, sul solco della grande tradizione dell’archeologia siciliana. L’iniziativa, come afferma l’assessore Scarpinato, mette in relazione le varie stratigrafie archeologiche rappresentate dal territorio e dalla rete dei Parchi, pensati come volano per la promozione della nostra Sicilia, e infatti seguiranno altri due incontri dedicati, l’uno, il 3 agosto, alla vita nella Sicilia islamica a partire dai relitti medievali rinvenuti a Marsala, l’altro, il 24 agosto, ad Erice sacra.

L’iniziativa, curata da Maria Grazia Griffo, archeologa del Parco, assieme a Marco Correra, presidente di ArcheOfficina, vede per la parte organizzativa anche la collaborazione dell’Associazione Amici del Parco archeologico di Marsala, sempre pronta a fornire il proprio contributo. “Un altro interessante appuntamento dell’estate al Parco – afferma la direttrice Anna Occhipinti – che offre quest’anno un programma molto vario e articolato con momenti culturali, come questo ciclo di conversazioni, che si alternano all’intrattenimento ‘di qualità: dalle performance teatrali ai concerti, ai talk letterari. Dopo l’approfondimento sull’archeologia selinuntina – che il direttore del Parco Felice Crescente continua a indagare con impegno, come il suo progetto di ricerca testimonia -, chi lo desideri potrà fermarsi e partecipare allo spettacolo WaterProof della compagnia teatrale friulana Drammadilli, incentrato su tematiche ambientali. Un’esperienza teatrale multisensoriale e inclusiva, grazie all’utilizzo del linguaggio LIS (Lingua dei Segni Italiana) e di sovratitoli, per spettatori non italofoni, che non mancherà di stupire”.