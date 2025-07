Il Cinema Sotto le Stelle torna al Complesso San Pietro di Marsala

Dopo una lunga attesa, il “Cinema Sotto le Stelle” fa il suo atteso ritorno al Complesso Monumentale San Pietro di Marsala. Sebbene l’inizio della rassegna sia slittato, seguendo un copione ormai consolidato negli ultimi anni, la notizia era già stata anticipata circa un mese fa dall’assessore alla Cultura, Ignazio Bilardello, che aveva promesso una programmazione ricca e diversificata. Il prezzo del biglietto, fissato a 3,50 euro, rende l’iniziativa accessibile a tutti, con una piccola eccezione per i film non italiani e non europei. Le proiezioni avranno luogo ogni sera con un unico spettacolo alle ore 21.30.

Questo il calendario delle proiezioni: 1 agosto il film Oscar Emilia Perez, il 2 “Iddu” con Elio Germano nei panni di Matteo Messina Denaro, il 3 “Parthenope” di Paolo Sorrentino, il 4 “Mufasa – Il re leone” della Walt Disney; il 7 agosto “Follemente” con Edoardo Leo, l’8 “E poi si vede” con il duo I Sansoni, il 10 “Napoli – New York” con Favino, l’11 il film d’animazione “Lilo & Stich”; ed ancora il 12 “Arrivederci tristezza” con Frassica, il 15 “Conclave”, il 16 “L’abbaglio” con Ficarra e Picone, il 17 “Nonostante” di e con Valerio Mastandrea; il 18 agosto “Itaca – Il ritorno”, il 19 “Oceania 2”, il 20 “Vita da grandi” con Matilda De Angelis, il 21 il drammatico “Vermiglio”, il 22 “E se mio padre” con Massimo Ghini, il 23 “Biancaneve”, il 24 “Eterno visionario” con Bentivoglio e il 27 agosto chiude la rassegna “Maria” con Angelina Jolie nei panni della Callas.