Nelle cale di Pantelleria l’acqua potabile arriva grazie a… Giorgio Armani

Un’importante iniziativa di approvvigionamento idrico è in via di completamento nelle località di Gadir e Cala Tramontana, nell’isola di Pantelleria, reso possibile grazie a una generosa donazione dello stilista Giorgio Armani. Il celebre designer, che ha ricevuto la cittadinanza onoraria dell’isola e possiede una residenza a Cala Gadir da moltissimi anni, ha deciso di sostenere concretamente il territorio dopo essere stato risparmiato da un incendio devastante che tre anni fa aveva minacciato la zona. Durante quell’emergenza, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, della forestale e della protezione civile aveva impedito alle fiamme di raggiungere l’area del palmeto vicino alla villa di Armani. In segno di riconoscenza verso la comunità pantesca, lo stilista ha scelto di finanziare attraverso la sua società un intervento da 800 mila euro.

I primi 100mila euro sono stati utilizzati per sistemare il Campo Gentile, mentre i restanti 700 mila sono stati destinati a opere fondamentali per la rete idrica e la protezione ambientale come il completamento dell’impianto idrico e fognario di Gadir. Il progetto esecutivo, redatto dall’Ufficio tecnico comunale per un valore complessivo di 700 mila euro, ha ottenuto l’approvazione della Giunta con delibera n. 63 del 21 marzo 2024. I lavori sono stati affidati a giugno 2024, in seguito a gara d’appalto, all’impresa De.Re.Co. srl, che si è aggiudicata l’intervento con un ribasso del 27,94% su un importo base di 570.985,39 euro. Durante l’esecuzione, si è reso necessario integrare il progetto con ulteriori lavori, modifiche che sono state formalizzate con una perizia di variante e suppletiva portando l’investimento a 749.193,01 euro. La spesa aggiuntiva di circa 49mila euro è stata coperta con fondi comunali. I lavori sono ormai in fase conclusiva: la rete idrica di Gadir è stata collaudata e, per la prima volta, è stata distribuita l’acqua potabile alla popolazione, segnando un passo significativo verso una migliore qualità della vita sull’isola.