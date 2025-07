Strade Birgi Vecchi e via dei Salinari, un progetto da Marsala chiede (e attende) investimenti

Il Comune di Marsala sta cercando di presentare progetti per il rifacimento di strade comunali nel litorale nord al fine di chiedere degli investimenti. Si tratta di interventi in contrada Birgi Vecchi, che includono il ripristino della strada che conduce dalla Provinciale SP 1 alla via Torre Sances (in zona kite), nonchè la messa in sicurezza del tratto di strada comunale che collega le due strade di adduzione alla SP 1. Inoltre, la piazza di fronte al Baglio Abele sarà sistemata e riqualificata, dotata di nuovi arredi e nuovo impianto d’illuminazione. È quanto contenuto nel progetto “Valorizzazione area dello Stagnone di Marsala” – per un investimento di 1 milione e 600 mila euro – che è stato valutato positivamente e inserito nella graduatoria utile per attingere ai fondi PR FESR 21/27-FUA, “Strategia Territoriale dell’Area Urbana Funzionale della Sicilia Occidentale” (ex Agenda Urbana).

“L’obiettivo è quello di valorizzare quei contesti urbani e spazi pubblici al fine di favorirne la piena fruibilità, nonché di renderli maggiormente attrattivi sotto l’aspetto turistico e residenziale – afferma il sindaco Massimo Grillo -.Tutto ciò, in linea con lo sviluppo ecosostenibile dell’area protetta dello Stagnone, con nuovi interventi di manutenzione che privilegiano l’interesse paesaggistico di strade e spazi pubblici”. La proposta progettuale redatta dall’Ufficio speciale Pnrr – diretto dall’ingegnere Alessandro Putaggio – era stata approvata dalla Giunta Municipale lo scorso marzo. Contestualmente, il sindaco – assieme agli assessori Giacomo Tumbarello e Donatella Ingardia – avevano avviato incontri con gli operatori turistici e gli abitanti della zona di Birgi Vecchi, contribuendo così alla definizione della progettualità, ora accolta positivamente e che nelle prossime settimane potrebbe già essere assegnataria dei fondi FUA. Valutazione positiva anche per il progetto di “Manutenzione straordinaria della via Dei Salinari, tra le Contrade Ettore Infersa e Birgi“, per un investimento complessivo di 1 milione e 330 mila euro che attinge, anch’esso, ai fondi ex Agenda Urbana.