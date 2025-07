Marsala: incidente mortale nel versante sud, perde la vita un 37enne

Sono in corso le indagini da parte della Polizia Municipale di Marsala per ricostruire con precisione la dinamica di un tragico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15, in contrada Samperi. La vittima è un uomo di 37 anni, di origine tunisina e regolarmente residente in Italia che stava percorrendo la strada a bordo di un ciclomotore quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un palo di legno. Nonostante indossasse il casco, l’impatto con l’asfalto è stato violento e gli ha provocato un trauma fatale al volto, con tutta probabilità causandone la morte immediata. Inutili infatti, i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto così come il medico legale. Non si sa quale sia la causa che ha provocato la perdita del controllo del mezzo, se un malore o altro. La Procura ha disposto l’autopsia.