Marsala: il cartello turistico della Chiesa del Purgatorio in pessime condizioni…

Un tempo doveva aiutare turisti e visitatori con informazioni storiche e culturali, a guidarli nella conoscenza del monumento storico. Oggi è solo un cartello malconcio, con un manifesto strappato, disegni vandalici e pochissima utilità. È il pannello turistico installato all’ingresso della Chiesa del Purgatorio, sede dell’Auditorium Santa Cecilia, che versa in condizioni di evidente degrado. L’unica nota positiva – se così possiamo chiamarla – è il QR-code ancora funzionante, parte dell’iniziativa del Lions Club Marsala che anni fa ha dotato alcuni monumenti cittadini di codici per l’accesso digitale alle informazioni storiche.

In un periodo in cui Marsala cerca di rilanciarsi sul piano turistico e culturale, è proprio il decoro urbano – a partire da questi dettagli – a fare la differenza. Un esempio positivo è arrivato dagli scavi di San Girolamo, dove sono tornati, dopo anni, i pannelli turistici informativi, grazie anche alla recente visibilità offerta dal Raduno Nazionale dei Bersaglieri. Forse è giunto il momento di cogliere l’occasione e riqualificare i pannelli turistici presenti in città e oggi abbandonati, restituendo loro la funzione per cui erano stati pensati: valorizzare il patrimonio e accogliere i visitatori con rispetto e cura del dettaglio.