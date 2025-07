Marsala: Angela Giacalone co-coordinatrice comunale di Grande Sicilia

Il Coordinamento Provinciale di Grande Sicilia annunciala nomina della dottoressa Angela Giacalone quale co-coordinatrice della città di Marsala. Affiancherà l’ex assessore comunale Michele Gandolfo nel percorso di consolidamento territoriale del movimento.

“Figura di grande equilibrio e competenza – si legge nella nota diffusa da Grande Sud – Angela Giacalone porta con sé un importante bagaglio umano e professionale. La sua nomina rappresenta anche un segnale forte del movimento nel valorizzare la presenza femminile nella politica attiva, riconoscendone il ruolo strategico nella costruzione di una Sicilia più inclusiva, moderna e consapevole delle proprie energie”.

«Ringrazio il Partito, il Coordinamento Provinciale e in modo particolare il Presidente Gianfranco Miccichè per la fiducia che mi è stata accordata – dichiara Angela Giacalone –. Spero di poter onorare questo incarico con impegno e responsabilità, al servizio di Grande Sicilia e della mia Città, convinta che oggi più che mai il contributo delle donne in politica sia non solo utile, ma necessario.»

Con questa nomina, si legge nella nota inviata agli organi di stampa – “Grande Sicilia conferma la volontà di rafforzare la propria presenza nei territori, valorizzando competenze autentiche e sensibilità capaci di dialogare con la società civile, le istanze locali e le nuove generazioni”.