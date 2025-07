Volley, torna a Marsala Florencia “Floppy” Ferraro

Florencia “Floppy” Ferraro è di nuovo una giocatrice azzurra. La talentuosa palleggiatrice siciliana, classe 2003, dopo l’esperienza nella stagione 2021/22, torna a Marsala pronta a mettere la sua esperienza e la sua determinazione al servizio del sodalizio lilybetano.

Dopo le prime importanti riconferme, la società ha ufficializzato il tesseramento dell’alzatrice nissena che, nelle ultime due stagioni, ha vestito da protagonista la maglia della FGL-Zuma Castelfranco Pisa nel campionato di serie “A2”.

«Sono davvero felice per questa nuova opportunità e, soprattutto, entusiasta di tornare a Marsala, con una nuova energia e tanta voglia di fare bene». Queste le prime parole di Floppy Ferraro, alta un metro e settantacinque e figlia d’arte: la mamma è la campionessa e tecnico Susana Gorostiague. «Non vedo l’ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi e dare il massimo per questi colori. Vi aspetto numerosi in palestra per sostenerci: il vostro supporto farà la differenza! Ci vediamo presto!».

Floppy Ferraro, con la sua visione di gioco e la sua abilità, completa il roster in cabina di regia, affiancando la riconfermata Erin Grippo e dando ampie garanzie a mister Lino Giangrossi. Il suo ritorno è accolto con grande entusiasmo sia dalla dirigenza che dai tifosi.

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore sportivo Maurizio Buscaino: «Siamo estremamente contenti di riaccogliere Floppy nella nostra famiglia. Il suo entusiasmo e la sua esperienza saranno fondamentali per il nostro progetto. Nei prossimi giorni sveleremo i nomi delle altre atlete che hanno firmato e che andranno a completare la rosa».

Il Marsala Volley, in attesa di conoscere i nomi delle squadre che saranno inserite nel proprio girone, ha costruito una squadra competitiva e avvincente, con l’obiettivo di raggiungere traguardi importanti e regalare nuove emozioni ai propri sostenitori.