In Sicilia il paese che ha il record d’Europa per alte temperature

E’ Catenanuova, cittadina in Provincia di Enna, a detenere ancora il record d’Europa con 48,5 gradi centigradi toccato nel 1999 anche se anche Floridia, Comune del siracusano, ha lo stesso primato, con 48,5 registrati nel 2021. Adesso si attendono temperature oltre i 45 gradi e i cittadini temono per le scorte d’acqua in un territorio che vive la siccità come in altre zone dell’isola. Il rischio spopolamento in quest’area si fa sempre più temibile, un processo iniziato addirittura 23 anni fa. Ma a Catenanuova ci si chiede: sarà nuovo record di ‘fuoco’? In parte si spera di no, perchè il caldo che sfiora i 50 gradi è impossibile. Ma il ‘guinness dei primati’ fa gola a tutti, si sa…