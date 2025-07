Risoluzione consensuale tra Kragl e il Trapani Calcio

Il Trapani 1905 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di Oliver Kragl. L’attaccante era tornato a Trapani lo scorso marzo dopo l’esaltante stagione 2023/2024 in serie D che lo vide tra i protagonisti della vittoria del campionato e della Coppa Italia. Nell’ultimo scorcio di questa stagione ha collezionato 5 presenze e 1 gol. Ad Oliver il ringraziamento per l’impegno profuso e l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera.