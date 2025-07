Marsala: ad Otium le ‘canzoni liofilizzate’ di Mario Valentini con Dimartino

Domani, martedì 22 luglio, ore 18.30 all’Otium di Marsala al 106 di via XI maggio Mario Valentini in conversazione con in cantautore Dimartino – autore della prefazione del volume – raccota “Canzoni liofilizzate. Lettura semiseria dei testi della musica italiana” (il Palindromo). Attraverso il procedimento della liofilizzazione, eliminando quindi musica, versi e rime e lasciando solo le parole nella loro essenza, Mario Valentini prova a estrarre dalle canzoni il succo del discorso e a chiarire, attraverso lo strumento della sintesi, qual è il nòcciolo di ogni canzone e dunque qual è il punto principale, essenziale, a cui può ridursi. I risultati sono sorprendenti e, spesso, dagli inaspettati esiti umoristici. Le canzoni che vengono liofilizzate in questo libretto sono tra le più famose della musica italiana: dai tormentoni di Morandi, Celentano e Rettore, passando per i classici di Battisti e Renato Zero, per la canzone d’autore di De Gregori, Dalla, De André, Conte e Battiato, fino ad arrivare ai successi contemporanei di Brunori Sas, Colapesce e Dimartino e Mahmood. La Cantina Fina offre un calice di benvenuto.