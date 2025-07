Marsala: bisogni umani in pieno centro?

Il degrado nelle città trapanese non sfugge ai cittadini più ligi. E’ il caso questa volta del centro cittadino di Marsala, che ancora una volta ‘regala’ non proprio una bella visione. Alcuni passanti ci segnalano la presenza di quelli che sembrano bisogni umani – ma nulla esclude che possano essere anche animali – vicino quella che una volta era una edicola, poi divenuta un chiosco, nel pieno centro di Porta Mazara. E’ noto che lì bivaccano sempre tanti giovani stranieri principalmente, ma non è dato sapere chi sia stato l’autore dell’impellente bisogno nel basolato del centro. Di sicuro lì ci sono diverse telecamere di video-sorveglianza che potrebbero chiarire se l’esigenza fisiologica provenga da un soggetto a due o a quattro zampe.