Lucifero non molla la presa: nelle prossime ore temperature ancora più elevate sulla Sicilia

L’anticiclone Lucifero continua a imperversare sul Sud Italia, con temperature massime torride e notti tropicali. Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile Regionale per la giornata di martedì 22 luglio prevede l’allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore su 7 province siciliane: Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta, Enna, Siracusa e Ragusa. Meno critica, sulla carta, la situazione nel trapanese e nell’agrigentino, dove è prevista l’allerta arancione. Bollino rosso per Palermo, dove viene raccomandata massima attenzione per la popolazione maggiormente a rischio (anziani, in particolare).

Le temperature saranno in generale aumento, specie le minime; valori da elevati a molto elevati, soprattutto sui settori interni centro-orientali dell’isola.

I venti saranno da deboli a moderati occidentali con possibili raffiche, fino a temporaneamente forti sui settori occidentali e meridionali dell’Isola; da deboli a moderati meridionali altrove, in rotazione da ovest.

La tendenza al caldo torrido dovrebbe confermarsi almeno fino al 25 luglio in Sicilia. Dal 26, secondo le previsioni, le temperature dovrebbero diminuire, attestandosi sulle medie stagionali.