Danza, ai Campionati italiani Fidesm brillano i marsalesi di Emozione Danza

Dal 5 al 13 Luglio si sono tenuti a Rimini, i Campionati italiani Fidesm 2025 di Danza Sportiva;

Ricordiamo che la Fidesm è l’unica Federazione Italiana di Danza Sportiva riconosciuta dal Coni.

Gli atleti della Scuola Emozione Danza si sono distinti sia nella disciplina Danze Latino- americane che nella disciplina Danze Standard.

In particolare, le atlete Daniela Zichittella e Valeria Godino, si sono laureate Campionesse Italiane 2025 nella Disciplina Combinata Latin Style Duo Femminile; la stessa atleta Daniela Zichittella, nella disciplina Combinata Solo Latin, si è piazzata al nono posto su 124 atlete provenienti da tutta Italia;

Anche la coppia, formata dagli atleti Mirko Casano e Mariangela Bonafede, è salita sul gradino più alto del podio, ottenendo anche loro il titolo di Campioni Italiani nella disciplina Combinata Standard/latini e una medaglia di bronzo nella disciplina Danze Standard;

Una prestigiosa finale è stata raggiunta dalle atlete Marta Ferrara ed Erika Genna, nella disciplina Combinata Latin Style Duo, ottenendo cosi il passaggio di merito nella classe successiva;

Anche le coppie formate dagli atleti Michael Ferro e Giulia Rallo, Antonino Paladino e Claudia Rallo, si sono distinte in pista: in particolare la prima si è piazzata ad un passo dalla finale e la seconda ad un passo dalla semifinale.



Per concludere, si sono laureati Campioni Italiani Fidesm 2025 anche i Maestri della Scuola di ballo Emozione Danza, Giovanni Paladino & Giovanna Panicola, orgoglio della scuola e dell’intera comunità marsalese.

Giovanni & Giovanna, con questo titolo hanno ottenuto la tanto ambita Classe Internazionale; prossimi appuntamenti per loro, 21 agosto il German Open prestigiosa Competizione a livello Internazionale e il prossimo febbraio, il Campionato Italiano Assoluto 2026.

Giovanni e Giovanna si dichiarano molto soddisfatti di questa stagione agonistica appena conclusa, sia per il loro risultato che per quelli ottenuti dai loro allievi, ed affermano che l’impegno, il sacrificio e la determinazione, prima o poi, ripagano sempre.

Giovanni Paladino e Giovanna Panicola studiano e si allenano con i maestri e Campioni del Mondo Mario Cecinati e Sara Messina Denaro, importanti punti di riferimento per la loro crescita agonistica e professionale.