Al Consiglio comunale di Marsala debiti fuori bilancio da record: ce ne sono 55 all’ordine del giorno

Se non è un record, poco ci manca. La prossima seduta del Consiglio comunale di Marsala, convocata con carattere d’urgenza dal presidente Enzo Sturiano, prevede 60 punti all’ordine del giorno. Tra questi, ben 55 sono debiti fuori bilancio, su cui il massimo consesso civico lilibetano dovrà esprimersi per effetto di sentenze del Giudice di Pace che hanno visto soccombere in giudizio l’ente municipale. Nella maggior parte dei casi si tratta di somme piuttosto contenute, ma fa sempre una certa impressione notare come una fetta importante dell’impegno dell’assemblea di Sala delle Lapidi, in questi anni, sia stata dedicata alla discussione dei debiti fuori bilancio. Anche perchè, accumulati nel corso degli anni, raggiungono una somma considerevole, che finisce per incidere sul bilancio comunale.

Oltre ai 55 debiti fuori bilancio, l’ordine del giorno prevede il consueto spazio alle comunicazione dei consiglieri comunali, l’approvazione del Rendiconto di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2024 e la proposta di approvazione del “Regolamento comunale per la gestione dell’ufficio economato e provveditorato.

La seduta consiliare è in programma mercoledì 23 luglio, alle ore 17.30, presso la sede di Palazzo VII Aprile.