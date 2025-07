Al Parco Archeologico Lilibeo la tournée teatrale WaterProof

Il 24 e 26 luglio, alle ore 21, il Parco Archeologico di Lilibeo Marsala, PALM, ospita la tournée nazionale di WaterProof, la nuova produzione teatrale della compagnia friulana Drammadilli, che si conclude in Sicilia dopo le precedenti tappe in Veneto, Lazio e Sardegna. Lo spettacolo si articola in un atto unico, ambientato in un futuro distopico che, purtroppo, non appare così lontano dal nostro presente: un mondo in cui gli oceani sono soffocati dalla plastica, dove la parola “pesce” è ormai diventata leggenda. “WaterProof” non vuole essere una denuncia, ma un invito alla consapevolezza ambientale: lo spettacolo offre al pubblico un’esperienza teatrale multisensoriale e accessibile. L’intento è quello di aprire uno spazio di riflessione collettiva che sia anche profondamente inclusivo. Per questo motivo, la fruizione è pensata anche per persone sorde, con accoglienza in LIS (Lingua dei Segni Italiana) e sovratitoli, e per spettatori non italofoni, grazie a traduzioni in inglese, con l’obiettivo di creare un teatro che sia davvero aperto a tutte e tutti.

Elemento centrale della messa in scena è La Teca, struttura scenografica site-specific ideata da Igori Nazarco e progettata da Marco Carnelos: un cubo di quattro metri per lato, costruito in legno, facilmente trasportabile e riutilizzabile, pensato per dialogare con ogni luogo che la ospita. WaterProof vuole essere anche un progetto partecipativo, pensato per coinvolgere attivamente le comunità dei territori in cui fa tappa. Attorno allo spettacolo prendono vita una serie di iniziative collaterali: laboratori sul riciclo rivolti ai bambini, giornate di raccolta dei rifiuti in collaborazione con volontari locali, attività di riuso creativo in cui materiali non riciclabili vengono trasformati in vere e proprie opere d’arte. Lo spettacolo è una produzione originale a cura della compagnia teatrale Drammadilli, scritto e diretto da Igori Nazarco (regia e drammaturgia), con Helena Cleofe Finati (attrice e project manager) e Fabio Cassisi (attore) nel cast.

Costo del biglietto €12 (sia intero che ridotto), con prenotazione obbligatoria via mail fino a 7 giorni prima dello spettacolo; dopo i 7 giorni precedenti allo spettacolo: intero, 16 euro – ridotto, 14 euro (Under 25 e Over 65). Ingresso gratuito per accompagnatori di persone con disabilità e per bambini da 0 a 8 anni.

Info e prenotazioni: teatro@drammadilli.com; https://drammadilli.org/waterproof/ (i biglietti si faranno in presenza ma la prenotazione è obbligatoria, i posti sono limitati al numero di cuffie disponibili).