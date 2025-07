PALERMO (IITALPRESS) – Un’auto si è incendiata ed è esplosa stamattina a Palermo, in via Arcoleo, una traversa di corso Calatafimi. Dai resti della vettura si tratterebbe di una Citroen. L’esplosione non ha causato feriti. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e la Polizia di Stato.



-foto Italpress-

(ITALPRESS).