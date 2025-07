Arriva Lucifero: massime da record e notti tropicali al Sud Italia

I meteorologi l’hanno presentata come la settimana più calda dell’anno, destinata a battere anche qualche record. Tra oggi e domani, lunedì 21 luglio, ha inizio un ciclo di giornate torride per l’Italia e, in particolare per le regioni del Sud, destinate a protrarsi fino almeno fino a venerdì. Sono gli effetti dell’anticiclone Lucifero, ampiamente preannunciato nei giorni scorsi.

Le temperature si manterranno stabilmente intorno ai 40°C, con probabili picchi nelle zone interne della Sicilia e minime alte anche di nelle ore serali, che preannunciano il fondato rischio di notti tropicali, caratterizzati da alti valori di umidità.

Per la giornata odierna, la Protezione Civile Regionale ha disposto l’allerta rossa per il rischio incendi e ondate di calore nella zona orientale dell’isola, in particolare nella provincia di Catania. Nel resto della Sicilia permane, invece, lo stato di preallerta arancione. I venti saranno meridionali con intensità moderata e possibili rinforzi sul versante occidentale dell’isola.