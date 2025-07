Sicilia Padel Tour 2025, il podio femminile è trapanese

Si è concluso il Sicilia Padel Tour 2025, un grande evento che ha abbracciato 500 partecipanti. A salire sul tetto dell’Isola sono state le squadre di Catania, vincitrice del torneo maschile, e Trapani, che ha conquistato il titolo femminile, battendo entrambe Palermo in finali combattute ed emozionanti. A Sciacca si sono sfidate le migliori coppie delle nove province siciliane. Per il tabellone maschile, la coppia catanese formata da Walter Scarpello e Samuele Aretino ha avuto la meglio su Daniele Vaccaro e Daniele Giacalone (Palermo) con un incredibile 4-6, 7-6, 6-4. Tra le donne, successo per Chiara Grillo e Veronica Szima di Trapani che hanno superato Raffaella Avogadro e Marika Palazzolo (Palermo) per 6-2, 7-6. Al termine del Torneo, sono stati onati 1.000 euro all’associazione Musetti Randagi, che si occupa della tutela e del benessere degli animali abbandonati.