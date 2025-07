Il Marsala Volley torna in A2 e pensa ad un forte sodalizio

Il Marsala Volley torna in A2 dopo il ripescaggio e pensa a costruire un forte sodalizio. «È una grande emozione tornare in serie A2 dopo due anni trascorsi in “B1”. Il Marsala Volley ha una storia importante in questa categoria, dove è stato protagonista per oltre otto anni consecutivi, e siamo pronti a scriverne un nuovo entusiasmante capitolo», afferma il presidente Massino Alloro dopo l’ufficializzazione dell’iscrizione al campionato di serie A2 femminile. Adesso è tempo di annunci: con grande entusiasmo la dirigenza azzurra comunica le prime fondamentali riconferme in vista della stagione sportiva 2025/2026. La società lilybetana ha scelto di puntare sulla continuità, premiando il lavoro svolto e le ambizioni future. Al timone della squadra ci sarà ancora Pasqualino Giangrossi, l’artefice della straordinaria cavalcata dello scorso anno che ha portato il Marsala Volley alla finale play-off. Insieme a lui, riconfermato in blocco lo staff tecnico composto dal vice Lucio Tomasella e dal preparatore atletico Paolo Mangiapane. La loro esperienza e passione sono il cuore pulsante di questo gruppo, e siamo certi che sapranno condurci verso nuovi traguardi.

Il direttore sportivo Maurizio Buscaino ha ufficializzato anche le riconferme di sei pedine fondamentali del roster: «Siamo felici di annunciare che la nostra capitana e opposto Barbara Varaldo, le schiacciatrici Beatrice Pozzoni e Martina Bondavalli, le centrali Giulia Caserta e Chiara Cecchini e la palleggiatrice Erin Grippo vestiranno ancora la casacca azzurra per la prossima stagione. Queste atlete hanno dimostrato sul campo attaccamento alla maglia e grande professionalità, e sono state protagoniste del nostro incredibile percorso che, come detto, ci ha permesso di disputare la finale nazionale play off – ha poi aggiunto Buscaino – Concluse le trattative per queste importanti riconferme, la società si è immediatamente messa al lavoro per completare il roster. Abbiamo, infatti, già definito l’ingaggio di una fortissima giocatrice straniera, di un libero di categoria superiore e di altre atlete di indubbio valore, motivate e desiderose di dare il massimo qui a Marsala. Nei prossimi giorni sveleremo i loro nomi. Abbiamo voluto costruire una squadra competitiva e ambiziosa per affrontare al meglio la serie “A2”, rappresentando non solo la nostra città, ma anche la nostra provincia e l’intera regione».