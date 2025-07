Libri e cultura, a Marsala nasce l’associazione “Fermenti”

Si è svolta mercoledì la presentazione del libro “La vita oltre la paura” di Sergio Barducci, presso il Baluardo Velasco in via Bottino a Marsala, sede di Finestre sul Mondo. Giornalista televisivo, presentatore e scrittore, Barducci si occupa prevalentemente di politica e attualità e in questo suo nuovo lavoro racconta la storia di una sopravvissuta al naufragio dell’Andrea Doria, il transatlantico affondato il 26 luglio del 1956. L’autore ha dialogato con Manfredo Spadaro e Piero Pellegrino. La presentazione è stata introdotta da Michaela Di Caprio presidente della neo associazione artistico-culturale “Fermenti”, che ha promosso l’evento, nata con l’intento di lavorare sull’offerta artistica e culturale del territorio, con l’intenzione di creare sinergie e valorizzare luoghi, persone e realtà. “Fermenti” aderisce alla rete associativa nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori.