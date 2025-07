A Levanzo incontro su “Memorie di Adriano” con La Via e Montanti

Sarà l’anfiteatro dell’Ecoresort Dolcevita Egadi, sull’isola di Levanzo, a ospitare sabato 19 luglio alle ore 21.30 una serata letteraria dedicata a uno dei capolavori del Novecento europeo: “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar. L’evento, a ingresso libero, è promosso dall’associazione culturale Libeccio con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Favignana, nell’ambito delle iniziative culturali dell’estate levanzara 2025. A dar voce al romanzo saranno Stefania La Via e Giampiero Montanti che porteranno in scena il celebre testo nella forma della narrazione dialogata. L’opera della grande scrittrice francese, scritta in prima persona come una lunga lettera dell’imperatore Adriano al giovane Marco Aurelio, ripercorre con profondità e raffinatezza temi universali come il potere, la morte, l’amore e il senso del tempo. Il pubblico sarà guidato in un viaggio intimo e filosofico nella coscienza di un uomo al tramonto della vita, simbolo di una romanità razionale e pacificatrice.

L’incontro, ambientato sotto le stelle in uno dei luoghi più suggestivi delle Egadi, intende offrire un’esperienza culturale di qualità capace di coniugare letteratura, bellezza naturale e riflessione storica.

La scelta di “Memorie di Adriano” non è casuale: il romanzo di Yourcenar rappresenta ancora oggi un testo denso e attuale, capace di parlare all’animo contemporaneo con lucidità e umanità.