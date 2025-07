“Captur” in azione a Mazara: stretta su soste selvagge, revisioni e assicurazioni

Tempi più difficili per gli automobilisti indisciplinati di Mazara del Vallo. Entrano in azione nuovi strumenti per contrastare comportamenti scorretti alla guida e migliorare la sicurezza stradale. In un periodo in cui il traffico urbano è sempre più intenso e caotico, cresce anche in città l’esigenza di garantire maggiore ordine e rispetto delle regole. E per questo, la Polizia Municipale della città si è dotata del sistema “Captur”, un innovativo dispositivo di controllo veicolare che consente di rilevare in tempo reale, in maniera massiva e itinerante, numerose violazioni al Codice della Strada. Il sistema è montato direttamente sulle auto-pattuglie della Polizia Municipale e consente di monitorare la circolazione senza la necessità di posti di blocco fissi.

Durante i normali pattugliamenti, Captur rileva in automatico le auto in sosta irregolare – in doppia fila, in prossimità di incroci o in divieto – e segnala, attraverso un collegamento con le banche dati dell’ANIA e della Motorizzazione Civile, i mezzi che risultano sprovvisti di copertura assicurativa o con revisione scaduta. Il dispositivo è stato acquistato con i proventi derivanti dalle sanzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada e va a integrare i sistemi di controllo già in uso. A differenza delle tradizionali modalità di accertamento, Captur ha la particolarità di essere completamente mobile: questo permette un monitoraggio più esteso ed efficace del territorio cittadino, aumentando le probabilità di rilevare comportamenti irregolari. L’obiettivo è duplice: da un lato, scoraggiare abitudini scorrette e spesso pericolose da parte di automobilisti e motociclisti; dall’altro, migliorare la qualità della circolazione e la sicurezza urbana. Il controllo sul rispetto degli obblighi assicurativi e delle revisioni periodiche mira anche a garantire che tutti i veicoli in circolazione siano conformi agli standard minimi previsti dalla normativa vigente. La mancanza di assicurazione o la revisione scaduta non rappresentano solo violazioni formali, ma comportano un reale rischio per la sicurezza pubblica: veicoli non controllati o non coperti possono essere coinvolti in incidenti con gravi conseguenze, anche per terzi. La nuova tecnologia punta a contrastare questo fenomeno in modo più sistematico, anche nel contesto urbano di Mazara, dove non mancano casi di irregolarità su strada.

L’adozione di Captur rappresenta un passo in avanti nell’impiego di tecnologie al servizio della sicurezza stradale. Il monitoraggio automatizzato consente non solo una maggiore rapidità nelle verifiche, ma anche un impiego più razionale ed efficiente delle risorse umane, liberando gli agenti da una parte dei controlli manuali. Per i cittadini in regola, la novità si traduce in una maggiore tutela e in una circolazione più ordinata. Per chi, invece, circola senza assicurazione, con revisione scaduta o parcheggia in modo improprio, le possibilità di farla franca si riducono drasticamente. L’auspicio è che l’introduzione di questo sistema favorisca un cambiamento culturale, spingendo sempre più automobilisti mazaresi al rispetto delle norme e al senso civico necessario per una mobilità sostenibile e sicura.