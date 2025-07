Musica tra le stelle del jazz al Santo Padre delle Perriere di Marsala

La Pro Loco Marsala le Vie delle Cave Percorsi DiVini organizza un evento per tutti gli amanti del jazz: Rachel Z (pianoforte), Omar Hakim (batteria) e Jonathan Toscano (contrabbasso) si esibiranno in concerto nella suggestiva cornice del Teatro all’aperto del Santuario Santo Padre delle Perriere, a Marsala il 28 luglio dalle ore 21. Rachel Z, acclamata pianista e compositrice americana, ha lasciato un segno indelebile nel panorama jazz e rock. Con dieci album da solista, vanta collaborazioni con Wayne Shorter, Peter Gabriel, Steps Ahead e Najee. Omar Hakim, batterista newyorkese, ha suonato con icone come David Bowie, Dire Straits, Sting, Madonna, Daft Punk, e Kate Bush. Apprezzato per la sua tecnica impeccabile e versatilità stilistica, è oggi anche Presidente del Dipartimento di Percussioni al Berklee College of Music. Infine Jonathan Toscano, giovane contrabbassista newyorkese, è una stella nascente del jazz che ha collaborato con nomi come Steve Wilson, Jeremy Pelt, Oz Noy e Gregoire Maret, esibendosi in festival internazionali come il Blue Note Beijing e l’X Jazz Fest di Berlino. Posto unico: 20 euro (prevendita inclusa); ridotto Under 40 e over 60: 15 euro. Biglietti disponibili, link diretto:

www.diyticket.it/events/Musica/24926/rachel-z-omar-hakim-trio-feat-jonathan-toscano?sfnsn=scwspmo