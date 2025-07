Marsala, da due giorni c’è uno scaldino sul marciapiede di via XI Maggio

Da ieri pomeriggio si trova sul marciapiede di via XI Maggio senza che nessuno intervenga. Si tratta di uno scaldino, che è stato irragionevolmente posizionato all’angolo con via Armando Diaz, di fronte all’ingresso di Porta Nuova. Alcuni cittadini hanno segnalato la vicenda alla nostra redazione, sia ieri pomeriggio che stamattina. Sicuramente da stigmatizzare la scelta del cittadino che ha deciso di collocare lì l’elettrodomestico dismesso dalla propria abitazione, utilizzando uno spazio pubblico come fosse una discarica, peraltro in una zona molto frequentata da residenti e turisti, soprattutto nelle ore serali. Eppure da anni si fa presente che ci si può rivolgere al servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti o – eventualmente – si può andare a portare ciò che non serve più presso l’Autoparco comunale. Atteggiamenti così, purtroppo, confermano lo scarso senso civico di una parte della cittadinanza. Al contempo, tuttavia, appare discutibile che nessun rappresentante delle istituzioni o della polizia municipale abbia notato la presenza di questo scaldino sul marciapiede di via XI Maggio, interessandosi alla sua rimozione.