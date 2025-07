Ancora buone notizie dal Centro Recupero Tartarughe Marine AMP Isole Egadi. La tartaruga Nebula è tornata “a casa”. Nebula, dopo un intervento importante alla pinna anteriore destra, compromessa a causa di interazione accidentale con attrezzature da pesca, oggi è tornata a nuotare in libertà. Turisti, cittadini e il Presidente dell’Area Marina Protetta Isole Egadi insieme per vivere l’emozione di vederla entrare in acqua e allontanarsi nel blu.

GUARDA IL VIDEO: