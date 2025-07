Anastasi risponde agli “Amici di Caterina” con tutto quello che è stato fatto a Petrosino per il Sociale

Dopo le ‘accuse’ mosse dal presidente dell’associazione Amici di Caterina, su una sorta di ‘abbandono’ delle fasce più deboli da parte dell’Amministrazione comunale, il sindaco Giacomo Anastasi risponde punto per punto ad Antonio Indelicato, senza dimenticare che è il marito della consigliera comunale capogruppo di opposizione “... precisazione purtroppo d’obbligo quando temi così delicati che hanno a che fare con la vulnerabilità delle persone più deboli vengono utilizzati per pretestuose polemiche strumentali. Non vorrei che la vemenza di queste accuse, tra l’altro infondate, fosse mossa più da un’acredine politica che dal genuino interesse a tutelare i più fragili. Questo atto di accusa, infatti, non solo è senza fondamenta, ma è mosso dal marito di chi da assessora è stata accusata, dalla stessa amministrazione di cui faceva parte, di una “gestione nebulosa” dei servizi sociali a Petrosino, come riportato dagli articoli stampa dell’epoca”, afferma il primo cittadino che mostra le evidenze dei fatti sotto la sua Amministrazione.

Per quanto riguarda gli anziani, Anastasi rende nota l’azione progettuale n. 2 del Piano di Zona 2019/2020, Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto a persone anziane per le prestazioni di Assistenza domiciliare; il servizio assistenza domiciliare anziani afferenti al progetto finanziato dall’unione europea – next generation EU – Pnrr missione 5 – componente 2 – investimento 1.1.2 autonomia degli anziani non autosufficienti erogato con voucher di servizio, in favore di persone anziane non autosufficienti; il ripristino della Casa delle Culture e del Volontariato dove si svolgono diverse attività ricreative rivolte alla fascia di popolazione più anziana attraverso le associazioni del Terzo Settore; l’approvazione con il Distretto Socio Sanitario, per la prima volta, di una Progetto/Spazio ricreativo di socializzazione per gli anziani da realizzare a Petrosino.

Per quanto riguarda i minori invece, altrettanti sono i progetti messi in campo. Anastasi li elenca in una nota ufficiale: la realizzazione di un “Centro distrettuale di sostegno socio-educativo territoriale per minori”, per cui “... per la prima volta a Petrosino uno spazio strutturato con l’obiettivo di realizzare interventi mirati a supportare i minori nel loro percorso di crescita favorendone il processo di integrazione e di inclusione sociale. Gara in corso per l’assegnazione del Servizio” dice il sindaco. Poi anche la realizzazione, in ogni annualità attraverso i fondi del Dipartimento per le Politiche della Famiglia e con fondi propri, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori e a contrasto delle povertà educative; a seguire: il SAI Progetti di accoglienza e inclusione per MSNA, l’asilo nido comunale, l’erogazione di assegni maternità, l’erogazione del Bonus figlio regionale.

Per quel che concerne le disabilità, previsti: l’erogazione servizi ASACOM per uno numero di minori mai affrontato prima dal Comune di Petrosino; l’attività contro la dispersione scolastica in collaborazione con la scuola per interventi di prevenzione e recupero; il trasporto disabili (assistenza a favore di soggetti portatori di handicap che frequentano centri riabilitativi); i ricoveri di disabili psichici presso strutture autorizzate; visite domiciliari di anziani e disabili dell’UVM e l’Assistente Sociale per Disabilità Gravissima. “Le politiche familiari non sono state neppure messe da parte, grazie al progetto distrettuale Centro per la famiglia, con la presenza di 2 assistenti sociali e 2 psicologhe, per interventi rivolti a minori e famiglia – ricorda Anastasi -. Abbiamo attivato il Centro di Ascolto, lo Spazio Neutro, i Progetti di utilità collettiva destinati ai percettori di reddito di inclusione ADI e SFL, abbiamo previsto contributi economici straordinari, il bonus elettrico per disagio fisico, la carta dedicata a Te, l’erogazione del Reddito di Povertà, i progetti di reinserimento sociale dei soggetti adulti destinatari di misure alternative alla detenzione”.

“Ora, nonostante questo elenco non di opinioni, ma di azioni concrete e servizi per dare risposte alle persone fragili, sono consapevole delle difficoltà che quotidianamente vivono tanti cittadini e che tanto ancora bisogna fare. Ma solo se si è in totale malafede si può affermare quanto scritto dal signor Indelicato e questo fa tristezza ancora di più quando lo si fa utilizzando un’associazione di volontariato come paravento – dice infine Anastasi -. Con tutti i limiti e gli ostacoli che ci sono a Petrosino come nel resto della Sicilia e non solo. Ma sempre nella chiarezza e nella trasparenza a cui forse qualcuno è poco avvezzo e senza lucrare politicamente sui bisogni dei più fragili”.