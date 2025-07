ore 10: Erminio Mozzali è tornato a casa. Lo hanno comunicato i familiari. Di notte, intorno alle 4, Erminio ha fatto ritorno.

Si cerca da ieri sera a Marsala, Erminio Mozzali, una persona anziana che ha bisogno delle sue medicine per stare bene e che è uscito dalla casa in cui viveva. Se qualcuno lo ha visto in giro per la città, avvisi le forze dell’ordine che già si stanno muovendo su denuncia da parte di chi se ne sta prendendo cura.