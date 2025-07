Si presenta a Favignana il libro di Antonella Cataldo sul padre, l’ultimo rais

Navarra Editore organizza la presentazione ufficiale del nuovo libro di Antonella Cataldo, “Gioacchino. Favignana, la tonnara, il Rais, mio padre“, dedicato a una delle figure più emblematiche dell’isola: Gioacchino Cataldo, celebre Rais di Favignana. L’appuntamento è per mercoledì 16 luglio alle ore 18,30 presso la libreria della Camparìa di Via Armando Diaz, 26 nell’isola egadina. Figura iconica e simbolo indiscusso della tradizione dell’isola, Gioacchino Cataldo è ricordato per aver incarnato l’anima profonda e autentica di Favignana. A restituirne oggi la memoria più intima è la figlia Antonella, in un racconto inedito che intreccia ricordi personali, appunti e scritti autografi del padre, accompagnati da un ricco apparato fotografico. Un’opera che va oltre la biografia, per diventare testimonianza affettiva, documento di memoria collettiva, narrazione di una cultura antica che rischia di scomparire.

«La tonnara la devi avere nel sangue, la devi amare», scriveva Gioacchino Cataldo. Antonella Cataldo, con una scrittura sincera e partecipe, ci restituisce il ritratto di un uomo, di un padre, di un marito, ma anche di un’isola, delle sue radici, delle sue contraddizioni e del suo orgoglio. Durante la presentazione, accanto all’autrice, interverranno Ninni Ravazza e Giacomo Pilati, per condividere con il pubblico un percorso fatto di parole, memorie, immagini e passione.